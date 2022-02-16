العمامي: وليامز وظفت حادث القطرون لدعم مسعاها للإبقاء على حكومة الدبيبة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد العمامي أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قامت بتوظيف حادث القطرون (كفزاعة) لتخويف الجميع، ولدعم مسعاها للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، عبر الدعوة إلى ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات أولًا.

العمامي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، قال: إنه يتم التلويح بورقة داعش والتضخيم من خطره، رغم أن الجميع يراقب جهود الجيش الوطني في القضاء على ما تبقى من خلايا محدودة لهذا التنظيم بالجنوب. مشيرًا إلى أن الجيش يدرك جيدًا ضرورة تأمين مواقع سيطرته هناك، وأيضًًا مواقعه بشرق ووسط البلاد؛ حيث حقول النفط.

ورأى العمامي أن بعض الدول التي لم يُسَمِّها ترغب في الإبقاء على الدبيبة، وعدم استبدال شخصية به، تكون قادرة على معالجة التحديات الأمنية، وأبرزها الميليشيات وانتشار السلاح وضبطه، ومكافحة الإرهاب.

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