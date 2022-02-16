“مكافحة الأمراض”: 2,884 إصابة و13 وفاة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 2,884 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 478 ألفًا و488 حالة، من بينها 126 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 641، عن تعافي 2,152 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 430 ألفًا و692 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,156.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 33,6%، وذلك بعد فحص 8,563 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,110,810 أشخاص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,057,887 شخصًا، وتلقى 50,165 شخصًا الجرعة المعززة.

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