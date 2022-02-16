سهيل الغرياني: لا بد من الثبات وتجرع الغصات حتى يستقر فجر الحرية

رأى سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنه لا بد من الثبات وتجرع الغصات حتى يستقر فجر الحرية، على حد قوله.

وقال الغرياني الصغير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا يمكن أن يرفع ظلم استمر لعقود، بيُسر أو في زمن يسير”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لابد من الثبات وتجرع الغصات حتى يستقر فجر العدالة والحرية”، وفقا لتعبيره.

جاء حديث سهيل، في معرض تعليقه على منشور لصفحة قناة التناصح، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، جاء فيه: “التمسك بفيراير هو تمسك بفرصة أتت بعد 42 عاما من الاستبداد، وإضاعتها اليوم، تعني أمدا طويلا من الظلم، لا يرفع إلا بثورة ثم فوضى، ثم تمسك بالثورة، فتمسك اليوم بفبراير، ولا تسمح بضياع تضحيات أبناء وطنك”.