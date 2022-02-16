تعليقًا على زيارتها للدبيبة وباشاآغا.. الجهاني: وليامز تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، برئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء ‏الجديد المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاآغا، يأتي لمنح الثقة للحكومة الجديدة وأن يتم تسليم ‏السلطة بطريقة سلمية.

الجهاني وفي تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” الروسي أوضح أن المستشارة الأممية، تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية، مؤكدًا أن المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة.

وتابع عضو البرلمان حديثه بالقول: “إنه خلال السنوات الماضية لم يرَ الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى”.

الجهاني رأى أن ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة غير عقلاني، لأنه يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق، متوقعًا أن هذا ما سوف سيحدث.