حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا دون تدخلات أجنبية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. اليوم الأربعاء. أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، دون تدخلات أجنبية.

وأضاف صالح. خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين.

وأوضح أن مهام الحكومة توفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش.

وذكر أن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف. بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.

وشدد رئيس المجلس للمستشارة الأممية. على أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين.

ومن جهتها. أثنت وليامز على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنة الدور البارز لرئيس مجلس النواب في هذه الخطوة.