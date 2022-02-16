المنفي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأفريقية – الأوروبية

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

ومن المقرر أن يجتمع قادة وكبار مسؤولو حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية – أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة.

وتعقد القمة الأفريقية – الأوروبية السادسة هذا العام تحت عنوان: “أفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030″، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة العام 2000.

وحسب جدول الأعمال المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، ونقل موقع “سكاي نيوز العربية” مقتطفات منه، من المقرر أن تناقش القمة الأوروبية – الأفريقية عددًا من الملفات، على رأسها: تمويل النمو، والنظم الصحية وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، وكذلك الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، ودعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، والسلام والأمن.