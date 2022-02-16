«وزير الصحة المكلف» يبحث آلية تفعيل قرار علاوتي التمييز والخطر الممنوحة للمسعفين

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف- رمضان أبوجناح، مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة وعدد من مدراء فروع المنطقة الجنوبية، الاحتياجات الأساسية لجهاز الإسعاف.

وأوضح حساب «أبو جناح» على فيسبوك، أنه “اطلع خلال الاجتماع على الإحصائيات التي رصدتها وحدة الإحصاء بالجهاز حول عمليات الإنقاذ، والإخلاءات، وانتشال الجثث، ونقل الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المرافق الصحية المختلفة”

ومن جانبه استعرض رئيس جهاز الإسعاف؛ “التحديثات الأخيرة للتوزيع الجغرافي الخاص بخدمات الإسعاف في ليبيا”.

وفي سياق متصل، بحث «أبوجناح» مع المدير العام للجهاز ومدراء فروع المنطقة الجنوبية آلية تفعيل قرار علاوتي التمييز والخطر الممنوحة للمسعفين، والسائقين، والفرق الأخرى العاملة بمختلف الفروع.

وأكد وزير الصحة المكلف على ضرورة وضع خطة استراتيجية عملية وعلمية لتدريب الكوادر في الجهاز، مشدداً على “الاهتمام بالبرامج الصحية وبرامج الرعاية الأولية”.