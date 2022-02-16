الدبيبة يوعز بإجراء تجربة تصويت إلكتروني متكاملة في أقرب وقت

أوعز رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بإجراء تجربة تصويت إلكتروني متكاملة في شكل استشارة سياسية إلكترونية في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول التصويت الإلكتروني، ومدى جهوزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، ومدير الهيئة الوطنية للمعلومات، والمديرين العامين لشركتي المدار وليبيانا.

ووجه الدبيبة بعقد ندوة علمية واسعة للتوعية بالموضوع، وتذليل كل الصعوبات للارتقاء بمستوى ليبيا في الديمقراطية الإلكترونية.

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