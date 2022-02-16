المجلس الاجتماعي لقبائل سرت يعرب عن تأييده لتكيف باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة

دعا المجلس الاجتماعي لقبائل سرت إلى ضرورة احترام إرادة الشعب وحقوقه المدنية من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبارك المجلس، في بيان له، التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المسار الدستوري،

معربًا عن تأييده لتكليف مجلس النواب، فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، مطالبًا الأخير بالعمل على سرعة إطلاق المحتجزين “كخطوة فى اتجاه المصالحة الوطنية”.

وأكد المجلس دعمه جميع الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمالية والرقابية.