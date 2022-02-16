سميرة الفرجاني: احذروا «الخائن» خالد المشري

وصفت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بـ «الخائن»، الذي “خان قسمه للمؤتمر بالمحافظة على سيادة الوطن وقانونه وإعلانه الدستوري، وباع كل هذا لأجل كرسي استشاري غير ملزم”.

وأضافت «الفرجاني»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “احذروا هذا الخائن”، مردفة “وخوفا على كرسيه ومرتبه خرج يوهم الناس بأنه رافض لقرار البرلمان على أساس تكليف حكومة قبل جلسة مربوعته لا يبني جسور الثقة يعني المشكلة هنا فقط وما فيش مشكله غيرها؟”.

وعقبت؛ قائلة: “يعني حكومة مع الانقلاب والانقلابيين عسل وسكر؟ شفتو كيف يضحك علينا هذا وأمثاله ويتلاعبوا بالكلمات؟”، مردفة “لا للتمديد ويجب التخلص من الاتفاق السياسي وما نتج عنه من بلاء علي رأس هذا الوطن”.

وختمت موضحة؛ أن “تفعيل الدائرة الدستورية مطلب شعبي، وليذهب هؤلاء للجحيم”.