القطراني يستعرض المعايير المراد اتباعها في توزيع مخصصات البلديات

العنوان – طرابلس

استعرض النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بصفته رئيس اللجنة المشكلة بقرار مجس الوزراء رقم 139 لسنة 2022م المعايير المراد إتباعها في توزيع مخصصات البلديات.

وتم خلال الاجتماع الأول مع وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ووكيل وزارة التخطيط التأكيد على مراعاة الفروق بين البلديات في عدد السكان والرقعة الجغرافية واحتياجاتها لضمان العدالة في التوزيع.

وأكد القطراني، على ضرورة تطبيق معايير الشفافية طبقاً للوائح والقرارات المعمول بها بالنظام المالي للدولة.

وشدد على ضمان صرف هذه الأموال وفق أوجه الصرف التي خصصت من أجلها لتنفيذ المشاريع غير المستكملة والمشاريع المستحدثة في كافة البلديات.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أصدر اليومين الماضيين القرار رقم (139) لسنة 2022م بشان تخصيص مبلغ ملياران وخمسمائة دينار لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعه على البلديات وفق المشاريع المستهدفة.