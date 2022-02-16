“التخطيط والمالية” بـ”النواب” تناقش مقترح توحيد المرتبات

ناقشت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ورئيس مجلس التخطيط الوطني وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس مقترح بشأن جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة والذي سبق أن أحيل لمجلس النواب لمناقشته وتضمينه بقانون.

وشهد الاجتماع، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عرض المقترح الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب وأهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، الذي يسعى مجلس النواب من خلاله لإقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا.

وأبديت خلال الاجتماع جملة من الملاحظات التي سبقت مراعاتها في دراسة سابقة والتي أعدها مركز البحوث الاقتصادية ببنغازي في العام 2019م حيث خلصت إلى عدد من التوصيات.

وتم الاتفاق على عقد جلسة حوارية بمركز البحوث الاقتصادية بمدينة بنغازي وإبداء المزيد من الملاحظات؛ للاسترشاد بها عند صياغة قانون ومقترح جدول المرتبات للعاملين بالوظيفة العامة.

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