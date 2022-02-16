ليبيا: رئيس المجلس الأعلى للدولة يعارض تكليف رئيس جديد للحكومة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في بيان، اليوم الأربعاء، إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى هو «إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين».

وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي قد أعلن الخميس الماضي اختيار فتحي باشاغا رئيسا موقتا للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس. وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متصارعتين ومتوازيتين حكمتا من 2014 حتى قيام حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته ولن يتنحى. كما أكد أنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

وكان من المقرر أن تجري ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن طريقة إجرائها أدت إلى وقف العملية قبل أيام من التصويت.