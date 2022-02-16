«أردوغان»: غير مناسب لليبيا تشكيل حكومة مدتها عام ونصف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن علاقته مع فتحي باشاغا جيدة وكذلك مع عبد الحميد الدبيبة، وأن القضية هي “كيف ومن سيختار الشعب الليبي”، على حد قوله

وقال «أردوغان»، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، “أحزنني خبر تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال في طرابلس”، بحسب قوله.

وتابع؛ “يُقال إنه يجب تشكيل حكومة مدتها عام ونصف ولا أجد مثل هذا النهج مناسبًا لليبيا”.وفق كلامه

وختم تصريحاته موضحًا أنه “يجب اتخاذ خيار لائق حتى تتخذ ليبيا خطوة طويلة الأمد بفريق إداري قوي في هذه المرحلة”، مردفًا “نحن نفضّل انتخابات تضمن مستقبلًا مزدهرًا وسلميًا للشعب الليبي، والليبيون أيضا يريدون ذلك”، بحسب تعبيره.