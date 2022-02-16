أبوجناح يبحث سبل متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع موظفي إدارة المشروعات بوزارة الصحة، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها متابعة إنجاز المشروعات بالقطاع الصحي.

اللقاء الذي عُقِد اليوم الأربعاء، ناقش متابعة سير عمل الإدارة والوقوف على الاحتياجات الأساسية للإدارة، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبينما استعرض موظفو الإدارة، التحديات التي واجهت استكمال تنفيذ بعض المشروعات، منذ بداية جائحة كورونا، قدم الاجتماع مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها متابعة إنجاز المشروعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية ووضع الحلول المناسبة لسير العمل بالشكل المطلوب.

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وشدد أبوجناح خلال الاجتماع على ضرورة الوقوف على الاحتياجات الأساسية لإدارات الوزارة عامةً، خاصةً إدارة المشروعات لدورها المهم في حل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ المشروعات.

وتابع أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للرفع من مستوى معيشة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، مع ضرورة الالتفات للموظفين والعاملين بكافة القطاعات، مؤكدًا أن القطاع الصحي «إنساني» بالمرتبة الأولى، والواجب الاهتمام بالعنصر البشري فيه، من حيث تدريب كافة الكوادر في القطاع.

وأكد أبوجناح التزامه بالأخذ بتوصيات الموظفين وحرصه للنظر في المقترحات المقدمة من قبل مهندسي الإدارة، بما يخدم المصلحة العامة.