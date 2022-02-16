الدبيبة: الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى “17 فبراير”

أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارا بتحديد الخميس المقبلة عطلة رسمية بمناسبة ذكرى “ثورة 17 فبراير” الحادية عشر.

ونص القرار على “يكون يوم الخميس الموافق 2022/02/17، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى الحادية عشر الثورة السابع عشر من فبراير”.

وتابع القرار “يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل ذلك اليوم وفقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010م المشار إليه”.

واستكمل “مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.