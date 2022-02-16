عقيلة يناقش مع ويليامز مستجدات الوضع السياسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي عُقد في القبة مستجدات العملية السياسية، بحسب ما ذكر رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي.

وأشار الصافي إلى أن المستشارة الأممية، ثمنت التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنةً الدور البارز لرئيس مجلس النواب في هذه الخطوة.

وأضاف أن صالح أكد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا، دون تدخلات أجنبية.

وشدد صالح على أن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي والأطراف كافة، بالإضافة إلى دعم الجهود كافة في هذا المسار.

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