المتحدث باسم غوتيريش يطالب القادة الليبيين وضع مصلحة الشعب الليبي أولًا

أخبارليبيا24

طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، القادة الليبيين أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولًا.

وشدد دوجاريك – في مؤتمر صحفي – على القادة الليبيين ضرورة وضع مصلحة 2.8 مليون شخص. ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع.

ودعا القادة الليبيين. للمضي قدمًا بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وخارجها.

وقال المتحدث ردًا على على سؤال حول موقف المنظمة الدولية مما يحدث الآن في ليبيا بأن الأمر يعود للشعب الليبي لترتيب وضعه.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. أكد اليوم الأربعاء. أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، دون تدخلات أجنبية.

وأضاف صالح. خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين.

وأوضح أن مهام الحكومة توفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش.