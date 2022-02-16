عقيلة صالح لـ«ستيفاني»: قادرون على المصالحة الوطنية الشاملة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز، لبحث مستجدات العملية السياسية.

وأكد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، أن المستشارة الأممية أثنت على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنة الدور البارز لرئيس مجلس النواب في هذه الخطوة.

وأوضح الصافي، أن رئيس مجلس النواب أكد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي ليبي، دون تدخلات أجنبية.

ونوه الصافي، بأن «صالح» أكد بأن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب، أكد للمستشارة الأممية أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.