المنفي إلى بروكسل.. للمشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وذلك للمشاركة في قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

ومن المقرر أن تعقد القمة بمقر الاتحاد الأوروبي خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 17 و18 من شهر فبراير الجاري، حيث تعقد القمة هذا العام تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030.

وعقدت أولى دورات القمة الأفريقية الأوروبية في العاصمة المصرية القاهرة عام 2000 حيث شهدت تأسيس آليات مشتركة بين الجانبين من خلال خطة عمل القاهرة.

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