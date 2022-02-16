الموافقة على استقدان 10 آلاف عامل فلسطيني إلى ليبيا

أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أن ليبيا وافقت على استقدام 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل لديها لمدة سنتين.

وقال أبو جيش أن هذه الاتفاقية هي لتعزيز وتوطيد استقدام العمالة بين البلدين، ووضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل لعمال فلسطينيين، وستتم معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالليبي في الشروط وظروف العمل كافة، وسيخصص جزء كبير من هذه الفرص للعمال والخريجين في قطاع غزة، وستكون هذه الفرص مقسمة بين عمالة مهنية بحسب احتياجات السوق الليبي من أطباء ومهندسين ومدرسين والعمالة الفنية.

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