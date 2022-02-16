أردوغان: يرفض تعيين حكومة ليبية مؤقتة

العنوان – إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يرفض تعيين حكومة ليبية مؤقتة لأن هذا لا يخدم ليبيا.

وأكد أرودغان في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء انتخابات تحقق للشعب الليبي مستقبل آمن، وأنّ المهم هو اختيار الشعب الليبي لمن يحكمه.

وأضاف الرئيس التركي أن علاقته مع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا جيدة. وكذلك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جيدة.

وأشار إلى أنّ ما تعرض له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤسف، موضحًا أنّ لديه علاقات جيدة مع جميع الأطراف في ليبيا.