ليبيا الان

توافق مصري أوروبي على دعم مسار التسوية السياسية بليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توافقت مواقف كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ على ضرورة استمرار دعم مسار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، ميشيل، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث تطرقا إلى التنسيق بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية، ومن بينها الأوضاع في ليبيا.

واتفق الجانبان، خلال لقائهما، على أهمية تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وكان السيسي قد وصل إلى بروكسيل، يوم أمس الثلاثاء؛ من أجل المشاركة في قمة القمة الأفريقية الأوروبية، المقررة عقدها بمقر الاتحاد الأوروبي خلال يوميْ غدٍ وبعد غدٍ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك