توافق مصري أوروبي على دعم مسار التسوية السياسية بليبيا

توافقت مواقف كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ على ضرورة استمرار دعم مسار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، ميشيل، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث تطرقا إلى التنسيق بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية، ومن بينها الأوضاع في ليبيا.

واتفق الجانبان، خلال لقائهما، على أهمية تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وكان السيسي قد وصل إلى بروكسيل، يوم أمس الثلاثاء؛ من أجل المشاركة في قمة القمة الأفريقية الأوروبية، المقررة عقدها بمقر الاتحاد الأوروبي خلال يوميْ غدٍ وبعد غدٍ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية