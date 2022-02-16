رغم الألم.. أب يروي بحرقة تفاصيل استشهاد ابنه في تفجيرات القبة الإرهابية

أخبار ليبيا 24

بعد التفجيرات الإرهابية الثلاثة التي شهدتها مدينة القبة صبيحة يوم الجمعة الموافق لـ 20 فبراير من عام 2015. صارت أذهان الكثيرين ممن عايشوا تلك الأحداث المؤلمة مشوشة.. ليس هذا وحسب بل أصبحت قلوبهم يملئها الألم لهول التأثير النفسي الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي. الذي تبنى التفجيرات بعد ساعات من تنفيذها.

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السابعة

تلك التفجيرات التي هزت المدينة الواقعة شرقي البلاد والتي راح ضحيتها أكثر من 44 شخصاً على الأقل وتسببت في إصابة أكثر من 75 آخرين. كان لها وقع جسيم في نفوس أهالي المدينة.

تتسارع الأيام وتمضي حيث أنه خلال أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السابعة لانفجارات القبة التي كانت عبر تفجير 3 سيارات مفخخة. والتي هز انفجارها في وقت متزامن، 3 مواقع حيوية في المدينة.

الخوض في التفاصيل للكشف عن تأثير الإرهاب

أخبار ليبيا 24 تخوض في قصص الإرهاب مع أقارب الضحايا وتتوغل في تفاصيلها للكشف عن جرائم الإرهاب في ليبيا للكشف عن تأثير تلك الجرائم. حيث تلتقي اليوم مع الصادق محمد المنصوري وهو والد الشهيد إيهاب المنصوري الذي كان أحد ضحايا تلك التفجيرات الغادرة.

الشهيد ينشط في العمل التطوعي

يقول الصادق المنصوري: “ابني إيهاب كان طالبا في قسم الإعلام بجامعة القبة.. كان طموحا ونشطا ويمارس العمل الإعلامي.. ومتعلقا بثورة السابع عشر من فبراير”.

يضف الأب: “كان إيهاب ينشط في جمعية الهلال الأحمر كان من أوائل من استقبلوا العائلات المهجرة من بنغازي إبان مكافحة الإرهاب بالمدينة”.

يقول الأب بحرقة: “إيهاب كان أحد ضحايا التفجير الذي نفذ على ثلاث مراحل. والذي راح ضحيته من كان يذهب لأداء صلاة ظهر الجمعة ومن كان يقضي حاجات أهله”.

استرجاع الذكريات ونبش الجراح يسبب الألم

وفي حديثه عن ذكرى ذلك اليوم الأليم يتابع الأب قائلا: “أنا أعاني المرض ويشتد علي ألمي كلما تذكرت ذلك اليوم”.

يضيف الصادق المنصوري قائلا: “التفجير كان في الصباح الباكر من يوم الجمعة ولم تمر ساعة حتى وجائنا نبأ استشهاد إيهاب في ذلك التفجير الغادر الذي وقع أمام مركز القبة”.

التفجير حصد أرواح الأبرياء

يقول الأب: “نبش تلك الجراح صعب”، ويضيف: “كلما استرجعت الأهوال التي عايشناها في ذلك التفجير الوحشي الرهيب تزداد آلامي”.

يتابع الأب: “ملامح ذلك التفجير لم تتضح حتى اللحظة.. التفجير حصد أرواح الكثير من الأبرياء والخوض فيه ينبش الجراح لهول ما عايشناه في تلك الكارثة”.

في ختام حديثه يقول الصادق المنصوري: “الدولة لم تقدم شيء لأهالي الشهداء.. نحن لا نتحدث عن التعويض المادي بل نريد تعويض معنوي متمثل في الكشف عن منفذي ذلك التفجير الإرهابي”.