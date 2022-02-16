وليامز: رئيس مجلس النواب أحاطني علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، “التقيت اليوم برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في القبة، حيث أطلعني بالتفصيل على خطة عمل المجلسين وفقا للتعديل الدستوري رقم 12 بمافي ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017. وأشرت إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة”.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، أضافت: “كما ناقشنا الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت”.

وتابعت: “وأحاطني رئيس مجلس النواب علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس 2021، كما سررتُ بمناقشة الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين”.