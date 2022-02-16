نحتاج ترشيد الإنفاق الاستهلاكي..العكاري ينفي طلب قرض من البنك الدولي

العنوان – طرابلس

نفى عضو لجنة تعديل السعر مصباح العكاري اليوم الأربعاء صحة المستند والمنسوب لمصرف ليبيا المركزي حول طلب قرض من البنك الدولي.

وقال العكاري في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”للأسف الشديد دكاترة يدعون التخصص والفهم في سياسات المصرف المركزي يحللون في هذا المستند المزور”.

وتابع عضو اللجنة :”نحتاج قليل من ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، أما الاقتراض الخارجي فنحن أبعد من نكون في حاجة إليه”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مستند ممهور بتوقيع محافظ المركزي الصديق الكبير ويطلب فيه من رئيس الحكومة الإسراع في الحصول على قرض من البنك الدولي.

إلا أن المستند تبين أنه مزور وغير صحيح بسبب خطأ إملائي فادح إذ وقع المزور في خطأ في كلمة كشفته على الفور وهي كلمة “تتزاوج” بدل تتجاوز.