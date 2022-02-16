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اوحيدة: تراشق البيانات بين أعضاء مجلس الدولة ليس له أي تأثير على التوافق بين لجنتي البرلمان والدولة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن تراشق البيانات بين أعضاء مجلس الدولة الاستشاري ليس له أي تأثير على التوافق الذي تم بين لجنتي النواب والدولة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، أوضح أن التعديل الدستوري تمت صياغته بين لجنتي النواب والدولة وغير قابل للنقاش، وتم اختيار رئيس الحكومة.

ورأى اوحيدة أن مايحدث الآن من انقسام ومناكفات بين أعضاء مجلس الدولة الاستشاري ليس له تأثير على شيء.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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