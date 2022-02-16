“سيريني”: الحاجة ماسّة للاتفاق على مسار واضح للانتخابات في ليبيا

اعتبرت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أن الحاجة ماسّة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وقريب نحو الانتخابات، مشيرةً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لمنع تدهور وزعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأضافت، خلال لقاء مع الصحافيين في بروكسل، على هامش فعاليات منتدى نظمه المركز الأوروبي لدعم الانتخابات الغير حكومي، أن الوضع في ليبيا مقلق، مشيرةً إلى أن الأوضاع في ليبيا شهدت فترة من الاستقرار النسبي بعد أن وجدت حكومة تم الاعتراف بها دوليًا، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ورأت “سيريني” أن إجراءات اتخاذ القرار في ليبيا معقدة، وهو ما يوجب متابعة الأوضاع ودعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا ضمن مقررات مؤتمر برلين بالنسبة لإيطاليا خاصة، وأوروبا بشكل عام.

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