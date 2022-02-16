مركز مكافحة الأمراض: حصلنا على العلامة الكاملة من مركز الحماية الصحية بهونغ كونغ

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، حصوله على العلامة الكاملة لشهادة تقييم خارجي من مركز الحماية الصحية العالمي، التابع لحكومة هونغ كونغ.

وذكر المركز، في بيان له، أن مختبرات طب المجتمع في المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعد صرحت طبيا كبيرا يشرف عليه اساتذة كبار ولديهم باع طويل في البحث العلمي والطبي، كما يوجد جيل جديد في المختبر، جيل متمكن وسيكون له مستقبل كبير في البحث العلمي والكشف عن الامراض والاوبئة.

ووجه المركز التحية لكل العاملين في المختبرات الليبية وبالأخص العاملين في المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية على مجهوداتهم الجبارة ودعمهم الكبير في هذه الجائحة.