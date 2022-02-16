لنقي: ثلاث محطات مضيئة تروي السردية الوطنية الليبية

العنوان – بنغازي

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي اليوم الأربعاء ثلاث محطات مضيئة رغم الإخفاقات والمحن تروي السردية الوطنية الليبية.

وقالت لنقي في منشور على “فيسبوك” :”الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي..معركة نيل الاستقلال”.

وأضافت عضو الملتقى :”انتفاضة 17 فبراير ضد الحكم الفردي ومعركة استعادة الحياة الدستورية والمؤسسية”.

وتابعت :”ثلاث محطات في تاريخ ليبيا الحديث توحد فيها جموع الليبين وعبروا عن إرادتهم في إقامة مشروع وطني وبناء أمة ودولة”.

وواصلت في منشورها :”نجحنا في المحطة الأولى والثانية ولازال المخاض عسيرا في المحطة الثالثة”.