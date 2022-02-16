الرقابة الإدارية: تشكيل لجنة لمتابعة ترشيح المراقبين الماليين بالبعثات الدبلوماسية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة بوزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، فقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم اجتماعا ضم كلا من رئيس الهيئة سليمان الشنطي، وخالد المبروك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، لمناقشة الآليات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.

وعرض خلال الاجتماع نتائج متابعة الهيئة لملف الترشيحات الصادرة من قبل الوزارة، والملاحظات المسجّلة حيالها ومعالجتها، وتأكيد الهيئة على ضرورة التقيّد بالضّوابط القانونية، والاشتراطات الفنيّة الموضوعة من قبل الوزارة بهذا الصّدد.

وشددت الهيئة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء الأولويّة للمراقبين الماليين ومساعديهم الذين لم يتحصلوا مسبقا على فرصة العمل على هاتين الوظيفتين بالخارج، ومعالجة أوضاع المراقبين الماليين ومساعديهم المتجاوزين للمدد القانونية لشغل هاتين الوظيفتين.