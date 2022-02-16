عقيلة يبحث مع وليامز تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

العنوان – القبة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

” وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فان اللقاء تناول ، و أكد رئيس مجلس النواب

وذكر صالح خلال اللقاء بمكتبه في مدينة القبة أن الحل للأزمة يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية.

وأكد على قدرة مجلس النواب على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية.

وأوضح أن المرحلة تقتضي وجود حكومة تعمل على توفير الخدمات والحاجات المُلحة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد دون إقصاء أو تهميش.