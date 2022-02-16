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اشتباكات مسلحة بالقرب من سواني بن آدم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص لـ 218، باندلاع اشتباكات مسلحة بمنطقة الخلة ببلدية سواني بن آدم، بين الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي والسرية الثالثة بقيادة رمزي اللفع.

ويرجع سبب الاشتباكات إلى دخول قوة تتبع الكتيبة 55 إلى منطقة الخلة، وإقامتها بوابات داخل المنطقة المذكورة، وبحسب المصدر فإن الاشتباكات تدور على أشدها، فيما يُسمع صداها داخل مدينة السواني.

وتأتي هذه الاشتباكات عقب أيام من عمليات احتقان شهدتها العاصمة طرابلس، عقب تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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