صالح ووليامز يلتقيان في القبة وآخر التطورات السياسية على أجندة أعمالهما

في لقاء جديد بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مستجدات العملية السياسية في البلاد، وفق ما أعلنه رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي.

وأشار الصافي أن المستشارة الأممية أثنت على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنة الدور البارز لصالح في هذا الإطار، موضحا أن رئيس البرلمان قد أكد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا ليبيا، دون تدخلات أجنبية، مؤكدا أن المجلس قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.

وشدد صالح على أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.

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