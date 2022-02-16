عزل الدبيبة وبقاء باشاغا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم الخطوات التي أقرها مجلس النواب. والمتمثلة في إجراء تعديل دستوري لاختيار باشاغا رئيس حكومة جديدا. فيما يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومته قبل العودة إلى مجلس النواب لنيل الثقة.

وأصدر 54 عضوا في المجلس الأعلى -من أصل 200- بيانا بشأن قرار مجلس النواب في العاشر من الشهر الجاري. سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتكليف باشاغا بتشكيل الحكومة.

80 عضوًا من الدولة يزكون باشاغا

وأكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن “بيان الـ 54 عضو من أعضاء مجلس الدولة الرافض للتوافق بين البرلمان والمجلس. وتعيين باشاغا رئيساً للحكومة لا قيمة له”.

وقال أوحيدة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن “أكثر من 80 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة قاموا بتزكية المرشحين لرئاسة الحكومة”.

وأضاف أن “اللجنة المكلفة من الاستشاري شاركت لجنة خارطة الطريق المشكلة من النواب. لصياغة التعديل الدستوري الثاني عشر. وقد تم التصويت عليه بالأغلبية الموصوفة وانتهى الأمر”.

جلسة رسمية

ومن جهتها، قالت عضو المجلس الأعلى للدولة “فوزية كروان” إن قرارات المجلس يتم اتخاذها خلال جلسة رسمية. وبما أن رئاسة المجلس لم تصدر إلى الآن بيانا رسميا يوضح موقفها النهائي مما صدر عن مجلس النواب. اجتمع 54 عضوا واصدروا بيانا بالخصوص لكنه غير رسمي.

وأضافت “كروان” أنهم لم يسمعوا بالبيان الثاني الموقع من 75 عضوا، وأكدت أن بيان الـ54 هو الصحيح وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للدولة اشترط أن يتم الاتفاق على المسار الدستوري أولا ثم الحكومة ولهذا اجتمع بعض الأعضاء بعد تعذر تحديد موعد جلسة حيث ألغيت 3 مرات.

ولفتت “فوزية كروان” إلى أن الأعلى كلف لجنة للتواصل مع مجلس النواب وقد كلفت فقط بالمسار الدستوري. وعقدت عدة لقاءات في طرابلس وطبرق، وتوصلت إلى عدة نقاط لكنها لم تعرض على المجلس الأعلى للدولة في جلسة عامة. كما تنص اللائحة الداخلية ولذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حسب قولها.

أردوغان يتحفظ

أبدى الرئيس التركي رجب أردوغان عن تحفظه على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

وقال أردوغان خلال حديثه للصحافيين أثناء عودته من زيارة الإمارات. :”إن نهج تشكيل حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف هو نهج غير مناسب لليبيا”.

وأضاف الرئيس التركي. :”أتمنى الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا في أسرع وقت ممكن”.

وأكد أردوغان. على ضرورة اختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة.

موقف المشري

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم، إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف باشاغا قبل عقد جلسة رسمية للمجلس. “إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.

ويهدد قرار سحب الثقة من الدبيبة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين متوازيتين حكمتا من 2014. حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال الدبيبة إنه لا يعترف بقرار البرلمان الخميس الماضي سحب الثقة منه، وإنه لن ينتحى. مشددا على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأضاف أنه سيكشف نهاية الأسبوع الجاري عن خطة متعلقة بقانون الانتخابات وموعد إجرائها.

مهلة باشاغا

ومنح مجلس النواب فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فبراير الجاري لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت أمام المجلس. وقد شرع رئيس الحكومة المكلفة، أول أمس الاثنين. بمشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة لتشكيل حكومته.

وقال المكتب الإعلامي لباشاغا، أمس الثلاثاء. إن رئيس الحكومة المكلف أجرى مشاورات تشكيل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب في المنطقة الغربية. ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس الدولة. ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه.

وطمأن باشاغا الليبيين بأن عملية التسليم والتسلم ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية، وفق وصفه.

وقال “لن تكون هناك عوائق، خاصة أن الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوما بالابتعاد عن الحروب. ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.