جبريل أوحيدة: بيان أعضاء مجلس الدولة الـ 54 «لا قيمة له»

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم الأربعاء، أن “بيان الـ 54 عضو من أعضاء مجلس الدولة الرافض للتوافق بين البرلمان والمجلس وتعيين باشاغا رئيساً للحكومة لا قيمة له”.

وقال «أوحيدة»، في تصريح لشبكة لام، إن “أكثر من 80 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة قاموا بتزكية المترشحين لرئاسة الحكومة”.

وأضاف أن “اللجنة المكلفة من الاستشاري شاركت لجنة خارطة الطريق المشكلة من النواب لصياغة التعديل الدستوري الثاني عشر وقد تم التصويت عليه بالأغلبية الموصوفة وانتهى الأمر”.

تجدر الإشارة إلى أن 54 عضواً من أعضاء مجلس الدولة أعلنوا في بيان متداول عبر مواقع تواصل الاجتماعي رفضهم للتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة.