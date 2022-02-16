المنفي في ذكرى ثورة فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول المستقبل

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي، لمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير، مؤكدًا ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل، وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

وقال المنفي، في كلمته التي نشرها المجلس الرئاسي اليوم، «قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل».

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن «نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبًّا وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة»، مشددًا على أن بناء الوطن مسؤولية جماعية، «تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود».

– بسبب الحالة الجوية.. تأجيل حفل ذكرى ثورة فبراير إلى الجمعة

– الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، فتح الله الزني، تأجيل الاحتفال بذكرى الثورة إلى مساء الجمعة.

وأرجع التأجيل إلى عدم استقرار الحالة الجوية المتوقعة غدًا الخميس في طرابلس، حسب كلمته في مؤتمر صحفي الأربعاء، نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».