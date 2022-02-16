“أمن طرابلس” تنفي خبر العثور على جثة طفل بإحدى ضواحي العاصمة

نفت مديرية أمن طرابلس خبر العثور على جثة أحد الأطفال ويُدعى علي محمد الطيب، مقتولاً بالقرب من كوبري العمال بمنطقة قرقارش، في العاصمة طرابلس صباح اليوم.

وأضافت المديرية أن قسم الإعلام والتوثيق الأمني قام بالتواصل مع رئيس مركز شرطة غوط الشعال، الذي أفاد بعدم وجود أي تبليغ بشأن الحادثة، مشيراً إلى أنه مجرد شائعات من قبل صفحات غير مسؤولة، حسب وصفه.

وكانت عدة صفحات للتواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم خبراً، مفاده العثور على جثة الطفل المذكور بعد أن اختطف من مدرسته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية