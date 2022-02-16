احتفالات بذكرى ثورة فبراير في عدد من المدن الليبية (صور)

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالات الشعبية بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير في عدد من الميادين العامة.

في طرابلس انطلقت الاحتفالات من ميدان الجزائر وسط العاصمة، على أن تظل الاحتفالات مستمرة يوم غدٍ الخميس، وأن يكون يوم الجمعة الاحتفال الرسمي.

وفي مصراتة، انطلقت مساء اليوم أيضًا الاحتفالات الرسمية بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، وذلك بإيقاد الشعلة.

– انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

– اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير

– الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

– وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس

وأفادت بلدية مصراتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاحتفالية انطلقت سيرًا على الأقدام بالشعلة من أمام المبنى التاريخي وصولاً إلى مكان الشعلة أمام قاعة «الشهداء»، التي حملت من قبل شباب الكشافة رفقة دوريات عدد من الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وفي تاجوراء، أفاد مدير أمن المدينة العميد سالم عريبي، بإيقاد الشعلة لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير من منطقة الحميدية حتى ميدان «الشهداء» بتاجوراء.

ونشرت صفحة بلدية تاجوراء على «فيسبوك» صورًا تظهر جانباً من الترتيبات الأمنية التي رافقت عملية الاحتفال، بجوار فرقة تاجوراء للمالوف والموشحات.

وفي مدينة غريان، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا تظهر جانبًا من إيقاد شعلة فبراير لمناسبة ذكرى ثورة فبراير بالمدينة.

احتفالات بذكرى ثورة فبراير في مصراتة (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

احتفالات بذكرى ثورة فبراير في مصراتة (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

إيقاد شعلة احتفالات ذكرى ثورة فبراير في تاجوراء (الإنترنت)

إيقاد شعلة احتفالات ذكرى ثورة فبراير في تاجوراء (الإنترنت)

احتفالات بذكرى ثورة فبراير في مصراتة (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

احتفالات بذكرى ثورة فبراير في مصراتة (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)