«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير

هنأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الشعب الليبي بحلول الذكرى الـ11 لثورة السابع عشر من فبراير فبراير.

وأضافت وليامز، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «أجدد الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين».

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ويحتفل الليبيون هذه الأيام بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، في عدد من الميادين العامة، قبل الاحتفال الرسمي المقرر في العاصمة طرابلس يوم الجمعة المقبل.