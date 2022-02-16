المستشار صالح واللافي يبحثان دعم المسار السياسي وخارطة الطريق

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء بمكتبه في مدينة القبة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وأعضاء مجلس النواب الدكتور أيمن سيف النصر والمبروك الخطابي.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وتطرق اللقاء لجهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

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