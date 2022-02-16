حكومة الوحدة تعقد أول اجتماع للجنة متابعة تنفيذ مشروعات البلديات

استعرضت اللجنة المُشكّلة من رئاسة الوزراء لتنفيذ المشاريع غير المكتملة في البلديات، أهم المعايير المراد اتّباعها في توزيع المخصصات وفق احتياجات كل بلدية.

وترأس الاجتماع الأول للجنة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، بحضور وزير الحكم المحلي ونائبه لشؤون البلديات ووكيل وزارة التخطيط.

وأكد القطراني خلال اللقاء على ضرورة تطبيق معايير الشفافية، طبقاً للوائح والقرارات المعمول بها بالنظام المالي للدولة، بحيث تضمن صرف هذه الأموال وفق أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها، لتنفيذ المشاريع غير المستكملة والمشاريع المستحدثة في كافة البلديات.

يُذكر أن مجلس وزراء حكومة الوحدة أقرّ خلال اجتماعه العادي للسنة الحالية، تخصيص مبلغ مليارين و500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، يتم توزيعه على البلديات وفق المشاريع المستهدفة.

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