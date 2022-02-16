وليامز تهنئ الليبيين بالذكرى السنوية للثورة وتدعوهم إلى التوافق

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دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، جميع الأطراف الليبية إلى تعزيز أواصر الإخاء والمصالحة الشاملة.

أتى ذلك في تغريدة على تويتر بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وهنأت وليامز الشعب الليبي بذكرى الثورة التي يصادف تاريخها يوم غد الخميس.

وقالت وليامز، “أجدد الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة. والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين”.

بحلول الذكرى الـ 11 لثورة فبراير، يطيبُ لي أن أتقدم بأطيب الأمنيات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز، وأجدد الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الاخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين. pic.twitter.com/2ukXloaIg8 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 16, 2022

ويستعد الليبيون لإحياء الذكرى الحادية عشر للثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وسط استمرار حالة من الانقسام السياسي.

وبعد سنوات من العنف والاقتتال جنح الليبيين إلى التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من أجل انهاء الفترات الانتقالية في بلادهم.

ولكن وعلى الرغم من الاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الأطراف.