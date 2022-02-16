كوريا الشمالية: مستعدون للتعاون في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وتقديم الخدمات العلاجية

اجتمع وزير الصحة المكلف بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية رمضان أبو جناح الثلاثاء مع القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الشمالية بليبيا ري تشول زين وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة.

من جانبه، أعرب أبوجناح عن ترحيبه لفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبنّاء مع المؤسسات الصحية الكورية.