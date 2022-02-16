لجنة حقوقية تدين إغتيال عائلة إبراهيم زغدود النالوتي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة قتل عائلة/ إبراهيم زغدود النالوتي ، بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس ، والتي راح ضحيتها أسره بأكملها ، على أيدي جناة آثمين فجر يوم أمس الثلاثاء 15 _ فبراير الجاري ، في مشهد مروع لم يألف عليه المجتمع الليبي في السابق، وتأتي هذه الجريمة في ظل الإنفلات الأمني وإنتشار السلاح والإفلات من العقاب

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ حيال تصاعد مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة من جرائم السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية ، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تهدد بشكل كبير حياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم ، جراء حالة الفراغ الأمني الذي تستغله عصابات الجريمة والخارجين عن القانون ، الذي ما من شأنه أن يفاقم من معاناة المواطنين .

وقال البيان”تُطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة بمكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة الجريمة المروعة التي تعرضت لها عائلة إبراهيم النالوتي، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والمتضررين” .

وأضاف”تُطالب اللجنة ، وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية حيال القيام بمهامهم المناطة بهم من خلال ضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان حماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم . “