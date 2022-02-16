الأرصاد تنبه من زوابع رعدية بثالث أيام “قرّة العنز”

أخبار ليبيا24

ينتظر، أن تشهد حالة الطقس، اليوم الأربعاء، عودة التقلبات الجوية على معظم ليبيا، ومن أبرزها وفق توقعات الأرصاد تساقط الأمطار الغزيرة وحبّات البرد، المصحوبة بزوابع رعدية على الساحل.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية من اقتراب بعض الخلايا الرعدية من الساحل الغربي لليبيا. وأكد المركز، أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستصل ذروتها صباح اليوم بانتشار للسحب الماطرة.

وأوضحت، أن السحب الماطرة قد ترافقها في بعض الأوقات زوابع رعدية وحبات البرد على بعض مدن الشمال. خاصة كلما اتجهنا شرق طرابلس وصولا إلى الجبل الأخضر. وتوقع، أن الرياح النشطة الباردة هي السائدة خاصة على المرتفعات.

قرّة العنز

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية ستكون على أغلب مناطق ليبيا. وبيّن أنها ستكون مصحوبة برياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الغربية مع تكاثر للسحب وفرصة لسقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي. وتوقع أن نزول حبات البرد تكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من طرابلس إلى سرت.

وذكر أن التقلبات الجوية تشمل مناطق الشمال الشرقي وتكون الفرصة أفضل للأمطار خاصة على الجبل الأخضر. وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن هذه الأيام من السنة في الموروث الشعبي باسم “قرّة العنز”.

وأيام “قرّة العنز” تبدأ يوم 14 فبراير وتنتهي يوم 19 من نفس الشهر، وهي فترة شديدة البرودة من الشتاء ينزل فيها البرد والثلج.