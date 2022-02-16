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المنفي: يجب التنازل عن خلافاتنا لمصلحة أبنائنا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى التوافق وترك الخلافات بين الليبيين.
وجاء ذلك في رسالة المنفي إلى الليبيين بمناسبة ذكرى “ثورة 17 فبراير”، وقال عبر “فيسبوك”: “قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل، فالسلام الحقيقي يتطلب أن نسموا على خلافاتنا، وأن نتنازل لشركائنا في الوطن حباً وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة”.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن “بناء الوطن مسؤولية جماعية، تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود”.

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17 فبراير ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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