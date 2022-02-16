وفد يوناني يتفقد مطار بنينا لفتح خط جوي بين بنغازي وأثينا

تفقد وفد يوناني، اليوم الأربعاء، مطار بنينا الدولي من أجل التعرف على إجراءات تسيير الرحلات بالمطار والإجراءات المصاحبة، وذلك لإمكانية فتح الخط الجوي بنغازي – أثينا.

وضم الوفد القنصل العام لجمهورية اليونان رفقة هيئة الطيران المدني اليوناني مطار بنينا الدولي، حيث التقى مدير عام مطار بنينا الدولي ومساعده ومدير الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي ومدير مصلحة الطيران المدني وعدد من مديري ورؤساء وآمري الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار.

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وأفاد بيان نشرته مكتب التوثيق الإعلامي إدارة مطار بنينا الدولي على «فيسبوك»، بأن الزيارة استهدفت التعرف على إجراءات تسيير الرحلات بالمطار، إذ عُقد اجتماع موسع جرى خلاله مناقشة وتوضيح الإجراءات المعمول بها والخطة العامة والمستقبلية لمطار بنينا الدولي.

وقام الوفد بجولة ميدانية لعدد من المرافق والأجهزة داخل المطار والوقوف عن كثب على طبيعة عملها والبروتوكلات المعمول بها، حيث أبدى الوفد ارتياحه الشديد لطبيعة العمل داخل المطار، وفق البيان.

وفد يوناني يجتمع مع مسؤولي مطار بنينا الدولي (صفحة مكتب التوثيق الإعلامي إدارة مطار بنينا الدولي على فيسبوك)

وفد يوناني يجتمع مع مسؤولي مطار بنينا الدولي (صفحة مكتب التوثيق الإعلامي إدارة مطار بنينا الدولي على فيسبوك)

وفد يوناني يجتمع مع مسؤولي مطار بنينا الدولي (صفحة مكتب التوثيق الإعلامي إدارة مطار بنينا الدولي على فيسبوك)