عضوة هيئة صياغة الدستور: سحب الثقة من حكومة الدبيبة هو إنهاء للمجلس الرئاسي

قالت عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي نادية عمران، إن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي سيغدو فاقداً للشرعية في حال تم سحب الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية.

وأعربت عمران في تصريحات لموقع “عربي 21″، عن رفض الهيئة الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة سابعة في البلاد، مضيفة أن ما يهم هيئة الدستور هو عدم الزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، عبر الذهاب إلى حكومة انتقالية سابعة.

وأضافت عمران أن سحب الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة أخرى، يُفقد المجلس الرئاسي صلاحيته، وتذهب هذه الصلاحيات بالتالي إلى مجلس النواب.

وأضافت أنه في تلك الحالة يفقد هذا المجلس الرئاسي الشرعية، وكذا حال الوثائق التي ضمّنت بالإعلان الدستوري بما فيها خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انبثقا من ملتقى الحوار السياسي، ولم يتم تضمين مخرجات هذا الملتقى داخل الإعلان الدستوري، وكل ما تم اعتماده من مجلس النواب كان اعتماد الحكومة فقط.

وأكدت عمران رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مراراً وتكراراً تضمين الوثائق المتعلقة بملتقى الحوار في الإعلان الدستوري، ومن ضمنها المجلس الرئاسي.

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