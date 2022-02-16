ليبيا.. تنظيم مسابقة لملكة جمال الدجاج

كشفت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، عن تقرير مصور يفيد بإقامة أول مسابقة من نوعها في ليبيا بالعاصمة طرابلس للدجاج، على لقب ملكة جمال الدجاج.

وقال طاهر بلقاسم وهو أحد المتابعين للمسابقة، إنه علم للمرة الأولى بوجود أنواع مبهرة أخرى للدجاج بخلاف المعروف والمتداول فهي جميلة جدا مقدما الشكر للقائمين على المسابقة لقيامهم بجهد مهم وقيم ورائع.

وأضافت “رويترز” في تقريرها، أن الدجاجات ظهرت بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية لتشارك في التنافس وفقا لمعايير صارمة لاختيار الأجمل من حيث الشكل والسلالات المختلفة، فيما جذبت المنافسة عشرات المتابعين ممن التقطوا الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهي تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص.

وكشفت “رويترز”، عن أن الحكم على الطيور يتم بناء على اعتبارات بينها اللون والشكل ولمعان الريش والحجم، لتحصل الدجاجة الفائزة بالمركز الأول على تقييم بمقدار 93.8% بعد أن نالت الإعجاب بسبب تميزها باللونين الأسود والأبيض وأقدامها الصفراء الزاهية وحجمها الضخم.

وصرح مربي دجاج الزينة الفائزة بالمركز الاول مهند جعيدة المالك لهذه الدجاجة وهي من سلالة “البراهمة”: “شاركت اليوم بدجاج البراهمة المعروف باسم الفولي وتحصلنا علي الترتيب الأول بفضل الله عز وجل وتحصلنا على أعلى نسبة في المسابقة.